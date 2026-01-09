FA meddelar – Romero stängs och bötfälls
Tottenham Hotspur-spelaren Cristan Romero har fått sitt straff.
Mittbacken stängs nu av och bötfälls efter matchen mot Liverpool i december.
Det är under fredagen som det engelska fotbollsförbundet meddelar att Tottenham Hotspurs argentinska mittback Cristian Romero har fått sitt straff efter händelsen i matchen mot Liverpool den 23 december.
Romero stängs av i en match, mot Aston Villa i helgen, och tvingas till böter.
Via sitt uttalande på X berättar en talesperson för FA följande:
”Han anklagades för att ha agerat olämpligt i den 93:e minuten när han inte lämnade planen och agerade på ett konfrontativt och/eller aggressivt sätt mot domaren. Försvarsspelaren har erkänt anklagelsen”.
Spurs-spelaren tilldelades ett rött kort i slutet av matchen och fick därefter stå över i en match. Nu står det klart att han missar en till, samt får böta 50 000 pund, eller 618 000 kronor.
