Finlandssvenske Zilliacus vill investera miljardbelopp i United

Manchester United ser ut att få en ny storsponsor.

Detta då den finlandssvenske affärsmannen Thomas Zilliacus vill investera 4,5 miljarder kronor i klubben.

– Med de här pengarna kan United förstärka sin trupp avsevärt, säger han till Manchester Evening News.

Foto: Alamy

Thomas Zilliacus, som har rötter från både Finland och Sverige, lade för två år sedan ett bud för att köpa Manchester United. Då föll finlandssvensken kort och istället blev Sir Jim Ratcliffe och hans företag Ineos ägare.

Däremot är Zilliacus kärlek till klubben fortsatt stark och nu är han redo att sponsra klubben – med 4,5 miljarder kronor. Det berättar han själv i en intervju med lokaltidningen Manchester Evening News.

”Handlar inte om att äga något”

– Jag har bestämt mig för att erbjuda Manchester United ett sponsoravtal via mitt bolag XXI Century Capital Group. Jag vill kunna ge en julklapp till Manchester United, säger han och fortsätter:

– För mig handlar det inte om att äga något. Det handlar inte om att ha en trofé att visa upp. Det handlar om hur vi gör Manchester United så ekonomiskt stark att det kan bli den största klubben inte bara i England, utan i Europa.

Pengarna som Zilliacus vill sponsra med är tänkta att spridas ut över fem år.

– Det handlar om global fansengagemang och hur vi får involverar fans världen över. Med de här pengarna kan United förstärka sin trupp avsevärt och göra andra saker också, avslutar Zilliacus.

Thomas Zilliacus har tidigare varit ordförande för den Helsinforsklubben HJK samt manager för Geylang från Singapore.