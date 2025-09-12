Forests smäll: Aina skadad

Nottingham Forest har åkt på ett tapp.

Ytterbacken Ola Aina är skadad.

Det bekräftar klubben.

Foto: Alamy

Nottingham Forests Ola Aina skadade sig i samband med Nigerias VM-kvalmatch mot Sydafrika under tisdagen. Den nigerianske landslagsmannen ådrog sig en lårskada i matchens tionde minut.

Nu bekräftar Forest att Aina kommer att vara borta en ”längre period” utan att ge exakt tidspann.

”Alla i klubben skickar sina bästa hälsningar till Ola och önskar honom ett snabbt tillfrisknande.”, skriver klubben.

Enligt brittiska BBC rör det sig om en skadefrånvaro på tre månader.

Aina står noterad för tre mål och 2 assist på 62 matcher för Nottingham Forest, dit han anslöt sommaren 2023.