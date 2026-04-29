Bayern München med en ny seger – Eriksson från start

Foto: Bildbyrån

Werder Bremen välkomnade Bayern München för att spela omgång 18 av Frauen Bundesliga. Då kunde gästerna ta en stabil och väntad seger.

I den 60:e minuten kunde Padilla Bidas sätta dit 1–0 till gästerna och sedan kunde inbytte Pernille Harder utöka till 2–0 på straff.

Bayern München ligger solklar etta i tabellen med 67 poäng, 15 (!) poäng bakom tvåan Wolfsburg.

Magdalena Eriksson fick spela från start.