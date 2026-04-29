Foto: Bildbyrån

Bayern München med en ny seger – Eriksson från start

Lovina Stafhammar
Bayern München gästade Werder Bremen under onsdagen.
Då kunde gästerna ta en stabil 2–0 seger.

Werder Bremen välkomnade Bayern München för att spela omgång 18 av Frauen Bundesliga. Då kunde gästerna ta en stabil och väntad seger.

I den 60:e minuten kunde Padilla Bidas sätta dit 1–0 till gästerna och sedan kunde inbytte Pernille Harder utöka till 2–0 på straff.

Bayern München ligger solklar etta i tabellen med 67 poäng, 15 (!) poäng bakom tvåan Wolfsburg.

Magdalena Eriksson fick spela från start.

