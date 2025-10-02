Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Förre storstjärnan backar Wirtz: ”Kommer visa engelsmännen”

Rasmus Hjortling
Florian Wirtz har haft en tuff start på sin Liverpool-karriär.
Nu backas dock storvärvning av den förre VM-vinnaren Rudi Völler.
– Han kommer att visa engelsmännen vad han går för, säger han till tyska Bild.

Foto: Bildbyrån

Liverpool värvade Florian Wirtz från Bayer Leverkusen för stora pengar i somras.
Den tyske stjärnan har dock haft en tuff start i Liverpool och i samband med att storklubben nu förlorat två raka matcher så har han kritiserats ännu mer.

Någon som dock inte är orolig över Wirtz är den tidigare tyske storspelaren och VM-vinnaren Rudi Völler.

Florian borde inte låta sig ryckas med. Jag har ingen oro över det här. Han kommer att visa engelsmännen vad han går för, säger han till Bild.

Den 22-årige tysken som värvades för 100 miljoner pund, exklusive bonusar, har kontrakt med Liverpool över säsongen 2030.

