Förre storstjärnan backar Wirtz: ”Kommer visa engelsmännen”
Florian Wirtz har haft en tuff start på sin Liverpool-karriär.
Nu backas dock storvärvning av den förre VM-vinnaren Rudi Völler.
– Han kommer att visa engelsmännen vad han går för, säger han till tyska Bild.
Liverpool värvade Florian Wirtz från Bayer Leverkusen för stora pengar i somras.
Den tyske stjärnan har dock haft en tuff start i Liverpool och i samband med att storklubben nu förlorat två raka matcher så har han kritiserats ännu mer.
Någon som dock inte är orolig över Wirtz är den tidigare tyske storspelaren och VM-vinnaren Rudi Völler.
– Florian borde inte låta sig ryckas med. Jag har ingen oro över det här. Han kommer att visa engelsmännen vad han går för, säger han till Bild.
Den 22-årige tysken som värvades för 100 miljoner pund, exklusive bonusar, har kontrakt med Liverpool över säsongen 2030.
