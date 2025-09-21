Försvarar Gyökeres: ”Inte skapat någon chans åt honom”

Viktor Gyökeres hade inte ett avslut mot Manchester City och flera kritiserar svensken.

Jamie Carragher väljer dock att försvara svensken.

– De har inte skapat någon chans åt honom, säger han i Sky Sports sändning efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Nytt möte mot toppkonkurrent och på nytt så lämnade Viktor Gyökeres planen mållös.

Det blev ingen fullträff för svensken mot vare sig Manchester United eller Liverpool tidigare under säsongen och idag mot Manchester City hade 27-åringen inte ens ett avslut.

Detta har gjort att Gyökeres fått en hel del kritik efter Arsenals kryssmatch mot Manchester City, men enligt den förre Liverpool-försvararen och Sky Sports-experten, Jamie Carragher, så är inte svensken problemet.

Han menar på att Arsenal inte skapar tillräckligt mycket chanser åt svensken.

– Vi pratar mycket om Gyökeres, du sa innan programmet (säger han till Roy Keane), ”är han anfallaren som kommer att vinna dem titeln”. Han har fått kritik för sina prestationer i de stora matcherna, borta på Old Trafford, mot Liverpool på Anfield. Han kan komma att kritiseras idag igen, men jag tror inte att han har haft en enda chans i de tre matcherna. De har inte skapat någon chans åt honom. Jag kommer tillbaka till att folk säger att Arsenals problem är att avsluta, det är det inte, det är att skapa. De skapar inte tillräckligt, säger han i Sky Sports sändning efter matchen.

Totalt för Gyökeres har det blivit tre mål på sex matcher i Arsenal-tröjan.