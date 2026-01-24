Franks drag efter Bergvall-skadan: ”Måste behålla”

Lucas Bergvall har opererats efter en skada.

Nu slår Spurs-tränaren Thomas Frank fast att han vill behålla flera spelare.

– De spelare vi har i vår trupp måste vi behålla, säger Tottenham-managern till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall, 19, har haft en otursdrabbad säsong hittills. Tottenham-svensken ådrog sig en skada i Champions League-matchen mot Borussia Dortmund.

Senare stod det klart att mittfältaren opererat fotleden och blir borta i månader. Något som får Tottenham-tränaren Thomas Frank att agera.

Släpper inga spelare

Dansken menar att inga spelare kommer att få lämna på grund av skadesituationen i laget.

– De spelare vi har i vår trupp måste vi behålla för att ha tillräckligt med spelare att prestera med, säger Frank till Sky Sports och tillägger:

– I Dortmund-matchen, när vi inte hade många tillgängliga spelare, var det svårt att ändra spelet när man behöver det eller att hålla spelet uppe.

I samband med skadan väntas Lucas Bergvall missa Sveriges VM-playoff i mars.