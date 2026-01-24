Franks drag efter Bergvall-skadan: ”Måste behålla”
Lucas Bergvall har opererats efter en skada.
Nu slår Spurs-tränaren Thomas Frank fast att han vill behålla flera spelare.
– De spelare vi har i vår trupp måste vi behålla, säger Tottenham-managern till Sky Sports.
Lucas Bergvall, 19, har haft en otursdrabbad säsong hittills. Tottenham-svensken ådrog sig en skada i Champions League-matchen mot Borussia Dortmund.
Senare stod det klart att mittfältaren opererat fotleden och blir borta i månader. Något som får Tottenham-tränaren Thomas Frank att agera.
Släpper inga spelare
Dansken menar att inga spelare kommer att få lämna på grund av skadesituationen i laget.
– De spelare vi har i vår trupp måste vi behålla för att ha tillräckligt med spelare att prestera med, säger Frank till Sky Sports och tillägger:
– I Dortmund-matchen, när vi inte hade många tillgängliga spelare, var det svårt att ändra spelet när man behöver det eller att hålla spelet uppe.
I samband med skadan väntas Lucas Bergvall missa Sveriges VM-playoff i mars.
