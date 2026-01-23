Bekräftat: Lucas Bergvall har opererats

Lucas Bergvall skadade sig mot Borussia Dortmund i Champions League tidigare i veckan.

Nu meddelar Tottenham Hotspur att svensken har opererats.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall har haft problem med skador den senaste tiden och i Champions League-mötet med Borussia Dortmund var olyckan framme igen.

Dagen därpå kom sedan rapporter om att Bergvall kommer att missa Sveriges VM-playoff i slutet av mars och denna fredagskväll meddelar nu Tottenham Hotspur att svensken har opererats.

”Den 19-årige mittfältaren ådrog sig en stukning i fotleden under tisdagens Champions League-match mot Borussia Dortmund. Lucas kommer nu att påbörja sin rehabilitering med vår medicinska personal.Vi står alla med dig, Lucas”, skriver klubben via X.