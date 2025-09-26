Glädjebeskedet för City – Haaland redo

Erling Haaland tvingades kliva av mot Arsenal senast.

Mot Burnley imorgon väntas dock norrmannen vara redo igen.

Detta bekräftar Pep Guardiola.

Foto: Bildbyrån

Erling Haaland stod för Citys enda mål i 1–1-mötet med Arsenal förra helgen.

Den norske stjärnan tvingades dock kliva av under den andra halvleken på grund av ryggsmärtor och det har varit lite frågetecken kring honom inför helgens möte med Burnley.

Nu kommer dock Pep Guardiola med positiva besked.

– Han är redo, säger Guardiola via Citys hemsida.

City är dock långt ifrån fria från skador.

Matteo Kovacic kanske kan komma till spel imorgon, samtidigt som Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri och Omar Marmoush missar matchen på grund av skador.

Matchen mellan Manchester City och Burnley spelas imorgon och drar igång vid 16:00.