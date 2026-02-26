Glädjebeskedet kring Ayari – tillbaka i träning

Yasin Ayari har saknats för Brighton i de senaste matcherna.

Nu är dock svensken tillbaka i träning.

Ifall han kommer till spel i helgen återstår att se.

Foto: Bildbyrån

Yasin Ayari har saknats i Brightons fyra senaste matcher på grund av skada, men nu kommer positiva nyheter kring svensken.

Brightons tränare Fabian Huerzeler meddelar nämligen på dagens presskonferens att svensken är tillbaka i träning.

På söndag ställs Brighton mot Nottingham Forest i Premier League, huruvida Ayari kan vara redo till spel i den matchen återstår att se.

Svensken står den här säsongen noterad för tre mål och två assist på 21 matcher i Premier League.