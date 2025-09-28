Grealish efter tuffa tiden: ”Ville känna mig älskad”

Jack Grealish blev ratad i slutet av hans tid i Manchester City.

Nu talar engelsmannen ut om den jobbiga perioden.

– Jag är ganska sårbar utanför planen, säger Grealish enligt The Sun.

Foto: Alamy

Det blev inget avslut som Jack Grealish hade hoppats när han lämnade Manchester City. Engelsmannen fick knappt med speltid och under sommaren fanns han inte med i lagets trupp i klubb-VM.

Det bar senare av till ligakonkurrenten Everton där han ar visat sig vara en viktig spelar för David Moyes lag. Nu berättar Grealish om hur han kände efter den tuffa tiden när han var petad i City.

– Jag är som bäst när jag känner mig älskad. säger han enligt The Sun.

– Du vet, jag är ganska sårbar utanför planen och jag ville åka någonstans för att bara känna mig älskad igen och vakna upp med ett leende på läpparna och vilja spela igen.

Grealish menar att Moyes sätt att träna passar honom bättre och där han får en friare roll.

– Jag menar det inte arrogant, men jag gillar när tränare säger: ”Du är fotbollsspelaren, gör vad du vill”. Jag skulle hellre se att någon bara säger: ”när du får bollen, Jack, gå bara och spela”. Det är vad han (Moyes) säger till mig.

Jack Grealish utsågs till månadens spelare i Premier League i augusti. Han har hittills gjort fyra assist på fem matcher.