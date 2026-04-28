Hiljemark efter tunga sviten: ”Inte pratat om framtiden”

Oscar Hiljemark är nära att leda Pisa ner till Serie B.

Huruvida svensken fortfarande tränar laget då återstår att se.

– Vi har pratat om mycket, men ännu inte om framtiden, säger Hiljemark till La Nazione.

Foto: Bildbyrån

Sedan Oscar Hiljemark klev på tränaruppdraget i februari har Pisa tagit magra fyra poäng på 13 matcher. 33-åringens vara eller icke vara i klubben är därmed ett hett ämne.

Lokaltidningen La Nazione beskriver frågan gällande svensken som ”central”. Enligt Hiljemark själv har klubben inte fört några konkreta samtal med honom gällande framtiden.

– Om det blir nedflyttning kommer vi att sätta oss ner med klubben för att ta oss an de återstående matcherna på ett annat sätt. Vi har pratat om mycket, men ännu inte om framtiden. Det kommer vi att göra mer nästa vecka, säger svensken till tidningen efter lagets senaste förslut mot Parma.

Pisas sportchef Davide Vaira valde nyligen att lämna klubben, till följd av oenigheter gällande Hiljemarks framtid. Enligt uppgifterna ville Vaira sparka svensken samtidigt som klubbens VD Alexander Knaster ville behålla honom.

Pisa ligger sist i Serie A med tio poäng upp till säker mark. Under fredagen ställs Hiljemarks gäng mot bottenkonkurrenten Lecce i vad som kan bli en avgörande match.

Förlust där och Pisa är officiellt klara för Serie B nästa säsong. Även ett kryss skulle innebära att nedflyttningen i praktiken är säkrad.