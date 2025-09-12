Grealish prisas – månadens spelare i Premier League

Jack Grealish har gjort avtryck efter flytten till Everton.

Engelsmannen utses till månadens bästa spelare i Premier League.

Foto: Alamy

Jack Grealish lämnade Manchester City efter en tid på bänken och med begränsad speltid. Det blev en utlåning till ligakonkurrenten Everton.

Väl i Merseysideklubben har yttern visat framsteg och under de tre inledande Premier League-matcherna noterades han för totalt sex poäng.

Nu prisas Jack Grealish efter insatsen efter inledningen av säsongen. Han utses till månadens spelare i Premier League. Värt att notera att det är fem år sedan en Everton-spelare fick det priset, då var det Dominic Calvert-Lewin som mottog priset 2020.

”Han har gjort en omedelbar skillnad”, skriver Premier League i samband med utmärkelsen.