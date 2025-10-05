Guardiola om ryktena kring Haaland: ”En dröm för alla klubbar”

Erling Haaland sägs vara en spelare som Barcelona är intresserade av.

Hans nuvarande tränare, Guardiola kommenterar uppgifterna.

– Jag förstår att Barcelona ser honom som en drömvärvning, säger han enligt Mundo Deportivo.

Barcelona är på jakt efter en ny stjärnforward, och nyligen har det rapporterats om intresse för Manchester Citys Erling Haaland, 25.

Nu kommenterar Citys huvudtränare Pep Guardiola uppgifterna.

– Säg mig en klubb som inte drömmer om Erling Haaland. Jag förstår att Barcelona ser honom som en drömvärvning, säger Guardiola enligt Mundo Deportivo.

Han poängterar samtidigt att Haaland är lika mycket en dröm för Manchester City:

– Om han inte spelade hos oss skulle det vara samma sak för oss.

Haaland har kontrakt med City till sommaren 2034.

– Vad som kommer hända? Helt ärligt vet jag inte. Han presterar fantastiskt, gör mål, utvecklas hela tiden och skapar chanser. Jag tror inte han skriver på något han inte tänker fullfölja, men i fotboll vet man aldrig, säger Guardiola.

Sedan han kom till Manchester City sommaren 2022 har Haaland gjort imponerande 135 mål och 22 assist på 154 matcher.