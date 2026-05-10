Guardiolas budskap i titelstriden – gör West Ham-gest
Manchester City besegrade Brentford.
Nu hoppas tränaren Pep Guardiola at West Ham kan göra det samma mot Arsenal.
Manchester City fortsätter att sätta press på Arsenal i titelstriden i Premier League. Under lördagen vann City med 3–0 mot Arsenal, som under söndagen möter West Ham.
Efter Citys seger var Pep Guardiola tydlig med vem han hejar på inför drabbningen.
– Come on you Irons, ropade han under presskonferensen och korsade armarna för att imitera West Ham-symbolen.
West Ham kallas nämligen för ”The Irons” och uttrycket används av lagets supportrar.
Det skiljer två poäng mellan City och Arsenal inför söndagens match.
