Guide: Premier Leagues Boxing Day 2025

Julen är här och således en hel del Premier League-fotboll.

Under helgen spelas flera stormatcher.

Här är förutsättningarna inför omgång 18.



Foto: Bildbyrån

Bland de mest klassiska fotbollshögtiderna är Premier Leagues Boxing Day. Sedan tidigare stod det klart att på just Boxing Day, det vill säga den 26 december, spelas det bara en match i år. Det är den 27 december där flest matcher spelas 2025 och avslutas senare med två bataljer den 28.

Bland alla matcher finns flera stormöten som Manchester United mot Newcastle och Chelsea-Aston Villa.

Här är all information inför omgång 18 i Premier League.

Manchester United – Newcastle

Omgång 18 kickar i gång med ett stormöte där Manchester United tar emot Newcastle på Old Trafford. Båda lagen har haft en ojämn höst och inför matchen ligger United på en sjundeplats och Newcastle på en elfte.

Senast de möttes var förra säsongen då Newcastle vann stort på hemmaplan med 4–1. Faktum är att Newcastle vunnit fyra av de senaste fem mötena.

Matchen startar 21.00 och du ser alla Premier League-matcher (förutom Forest-City) med paketet Viaplay Total på Viaplay.

Nottingham Forest – Manchester City

Botten mot toppen i den första matchen den 27 december. Nottingham Forest har varit i stiltje under hela hösten och tar emot ett Manchester City som har haft en stark form och vunnit sina fem senaste matcher i ligan. För Forest del gäller det att ta poäng för att inte blanda sig i en potentiell bottenstrid.

Den senaste matchen mellan lagen var i FA-cupsemifinalen där Forest fick se sig besegrade med 2–1 av City.

Matchen startar 13.30 och den visas på Amazon Prime.

West Ham – Fulham

Den 27 december spelas ett Londonderby. Visserligen inget i toppen av tabellen men två klassiska lag i West Ham och Fulham ryker ihop klockan 16.00 på London Stadium. West Ham, som ligger på plats 18 i tabellen, behöver ta en trepoängare för att närma sig säker mark.

Det är en match som är jämn sett till historien. Båda lagen har två segrar var och ett kryss på de senaste fem matcherna.

Matchen startar 16.00.

Liverpool – Wolves

Liverpool kommer att få klara sig utan Alexander Isak när de ställs mot PL-jumbon Wolverhampton. Svensken har opererats för en fraktur och uppges bli borta ett bra tag. För Wolves del gäller det att kämpa om sin överlevnad. Krisklubben har endast lyckats göra nio mål och enligt statistiktjänsten Opta är de på väg mot en historisk dålig säsong.

Tittar man tillbaka på inbördes möten är det en klar fördel till Liverpool som har vunnit fem av de fem senaste.

Drabbningen drar i gång 16.00.

Burnley – Everton

En annan match som kickar igång vid 16.00 under lördagen är Burnley mot Everton. Ett Burnley som ligger på 19:e plats är sju poäng från säker mark inför omgången. Everton har svarat för några viktiga poäng under hösten och håller till som tia.

Om man tittar tillbaka i tiden ser det mörkt ut för Hjalmar Ekdal och hans Burnley. På de senaste fem matcherna har Everton vunnit fyra mot ”The Clarets”.

Burnley-Everton startar 16.00.

Brentford – Bournemouth

En mittenmatch så det heter duga. Tolvan Brentford tar emot 15:e placerade Bournemouth på Gtech Community Stadium. Bournemouth hade en stark inledning på säsongen men har fått se sig själva omsprungna av flera konkurrenter. Brentford har å andra sidan blivit lidande av tappet av tidigare tränaren Thomas Frank. ”The Bees” ligger på en 12:e plats inför omgången.

På de senaste fem tävlingsmatcherna lagen emellan har Brentford vunnit fyra och därtill ett kryss.

Matchen kickar i gång 16.00.

Arsenal – Brighton

Serieledande Arsenal tar emot Brighton & Hove Albion på lördagen. ”Gunners” toppar tabellen med 39 poäng, två poäng ner till Manchester City. Londonklubben ställs mot ett Brighton som senast vann den 30 november. Brighton ligger på en niondeplats inför omgången.

Av de fem senaste drabbningarna mellan Arsenal och Brighton har ”Gunners” vunnit tre och resterande är kryss.

Avsparkstid är 16.00.

Chelsea – Aston Villa

Fyran Chelsea tar emot ett Aston Villa som gått som tåget de senaste omgångarna. Birminghamklubben ligger på en tredjeplats och kommer senast från en viktig seger mot Manchester United. Chelsea kryssade mot Newcastle och ligger sju poäng bakom motståndet inför matchen.

Chelsea har den knappa fördelen om man tittar på de fem senaste drabbningarna. Samtidigt har Villa en skalp och därtill två kryss.

Matchen startar 18.30.

Sunderland – Leeds

Säsongens två nykomlingar ställs mot varandra på söndagen. Sunderland har visat sig vara en klubb som vill vara med och slåss i toppen. Laget ligger på en sjätteplats efter 17 spelade omgångar. Leeds å andra sidan ligger på plats 16 men vann stort mot Crystal Palace i den senaste omgången.

Historiskt sett är mötet ett väldigt jämnt sådant. På de senaste fem matcherna är det tre oavgjorda och varsin seger.

Matchen startar 15.00.

Crystal Palace – Tottenham

Omgången avslutas med ett Londonderby mellan Crystal Palace och Tottenham Hotspur. Crystal Palace åkte på ett bottennapp senast mot Leeds och ligger på en åttondeplats inför matchen. Samtidigt har det gått kämpigt för Spurs som ligger på en 14:e plats och föll senast mot Liverpool, där Xavi Simons och Cristian Romero även drog på sig två röda kort.

Crystal Palace har vunnit de två senaste mötena. Annars är det Spurs som har tre segrar på de fem senaste matcherna lagen emellan.

Matchen drar i gång 17.30.