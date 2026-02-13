Gyökeres betyg efter poängtappet: ”Några hyfsade stunder”

Under gårdagen ställdes Arsenal mot Brentford – och spelade lika.

Detta i en match där Viktor Gyökeres spelade 90 minuter utan att göra mål.

”När Gyökeres spelar saknar Arsenal en central forward som kan skapa chanser för sig själv”, skriver The Sun.

Foto: Bildbyrån

Arsenal leder fortsatt Premier League, men gapet ner till Manchester City har minskat efter att tabelltvåan i går slog Fulham med klara 3-0 medan Arsenal inte lyckades att besegra Brentford på bortaplan.

Torsdagskvällens match slutade 1-1 där Arsenal öppnade målskyttet genom Noni Madueke efter timmen spelad, men tio minuter senare var det kvitterat från Brentfords Keane Lewis-Potter.

Viktor Gyökeres spelade hela matchen men förblev alltså mållös. Då har den brittiska pressen delat ut lite olika betyg på svensken.

”Några hyfsade stunder, där han höll i bollen, men hade inte ett enda skott och var näst bäst i jämförelse med Brentfords försvarare. Gjorde dock det riktigt bra när de skickade upp Timber (Jurrien) sent i matchen”, skriver tidningen Evening Standard och delar ut 6/10 i betyg.

The Sun menar att anfallarens prestation var 5/10.

”En tuff första halvlek för Gyökeres, som hade svårt att hålla bollen i schack när den kom till honom. Svensken gjorde det bättre i andra halvlek med ett fint samspel som gav Trossard (Leandro) en chans. Det kom inte så många servar till honom att jobba med, men när Gyökeres spelar, så saknar Arsenal en central forward som kan skapa chanser för sig själv”, skriver de.

Daily Express är inne på samma spår som ovanstående tidning och ger Gyökeres godkänt.

”Ännu en match, där han hade svårt att komma in i spelet. Kai Havertz kommer att sörja sin nya skada, då anfallsplatsen väntade på tysken”, skriver de.





