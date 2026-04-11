Gyökeres efter missen: ”Planen var lite torr”

Viktor Gyökeres var nära att rädda en poäng får Arsenal.

Men istället skött svensken utanför – och skyller på att gräset var torrt.

– Det hjälpte inte, säger Gyökeres till BBC.

Foto: Alamy

Arsenal åkte på en tung hemmaförlust mot Bournemouth och tappade därmed i toppen av Premier League. Viktor Gyökeres gjorde Arsenals mål från straffpunkten i den 35:e minuten, men det hade kunnat bli mer.

På tilläggstid fick svensken ett bra läge i straffområdet men skött bollen utanför efter att ha fått en dålig träff. Anfallaren tror sig veta vad som låg bakom missen.

– Vi hade några okej chanser på slutet. Planen var kanske lite torr där, om jag ska vara ärlig. Så det hjälpte inte. Vi behöver alla göra det bättre och ta vara på våra chanser, säger Gyökeres till BBC.

Arsenal leder allt jämnt Premier League med nio poäng före Manchester City, som har två matcher mindre spelade.