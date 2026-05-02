Uppgifter: Svenskdoldisen jagas av storklubbar

Zinedin Smajlovic, 22, lockar till sig intresse.

Svensken uppvaktas av klubbar som Toulouse och Celtic.

Detta enligt transferjournalisten Rudy Galetti.

Zinedin Smajlovic lämnade Sandvikens IF för norska Sandefjord inför fjolårssäsongen. Den svenske försvararen har tidigare kopplats ihop med succélaget Bodø/Glimt.

Silly-journalisten Rudy Galetti uppger att det finns ytterligare intresse för 22-åringen. Journalisten rapporterar att franska Toulouse och skotska Celtic har visat konkret intresse för Smajlovic.

Svenskdoldisen sitter på ett kontrakt till och med 2028. Han har tidigare spelat i klubbar som Lecce och Täby FK.