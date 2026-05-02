Foto: Alamy

Uppgifter: Svenskdoldisen jagas av storklubbar

Nilo Ek
Webbredaktör
Zinedin Smajlovic, 22, lockar till sig intresse.
Svensken uppvaktas av klubbar som Toulouse och Celtic.
Detta enligt transferjournalisten Rudy Galetti.

Foto: Alamy

Zinedin Smajlovic lämnade Sandvikens IF för norska Sandefjord inför fjolårssäsongen. Den svenske försvararen har tidigare kopplats ihop med succélaget Bodø/Glimt.

Silly-journalisten Rudy Galetti uppger att det finns ytterligare intresse för 22-åringen. Journalisten rapporterar att franska Toulouse och skotska Celtic har visat konkret intresse för Smajlovic.

Svenskdoldisen sitter på ett kontrakt till och med 2028. Han har tidigare spelat i klubbar som Lecce och Täby FK.

