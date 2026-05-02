Uppgifter: Flick nära nytt kontrakt med Barça
Hansi Flick har varit Barcelona-tränare sedan 2024.
Nu ser tysken ut att förlänga sitt avtal.
Det rapporterar Mundo Deportivo.
Hansi Flick tog över som huvudtränare i Barcelona sommaren 2024. Tysken har hittills vunnit en ligatitel och tre inhemska cuptitlar.
Nu ser Flick ut att bli kvar i Barcelona. Enligt sajten Mundo Deportivo är 61-åringen nära en kontraktsförlängning. Det nuvarande avtalet sträcker sig till 2027 medan det nya kontraktet gäller till sommaren 2028.
Kontraktsförlängningen uppges bli officiell inom kort.
