Gyökeres efter succéinhoppet: ”Ett bra tecken”

Arsenal besegrade Sunderland med 3–0.

Viktor Gyökeres låg bakom två av baljorna.

– Bara att fortsätta på samma spår, säger han efter matchen.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres hade gjort elva mål i Arsenal inför lördagens drabbning med Sunderland. När ”Gunners” senare vann med 3–0 var det Gyökeres som stod för två av fullträffarna.

Värt att notera är att svensken hoppade in i den 60:e och målade bara fem minuter senare. Han tycker att flera spelare i laget har visat kvalitet när de kommit in från bänken.

– Jag tycker vi har visat det genom hela säsongen, jag tycker att flera spelare har hoppat in och satt ett avtryck på matchen. Med så många matcher som vi spelar i de olika turneringarna, är det ett bra tecken. Nu är det bara att fortsätta på samma spår, säger han efter matchen.

Förutom tre mål framåt – lyckades Arsenal hålla nollan. Något Gyökeres är nöjd över.

– De (Sunderland) är ett bra lag, väldigt starka och duktiga i luften så vi visste att det skulle bli en kamp. De skapade några halvdana chanser men stort sett så försvarade vi väldigt bra. Och så klart när vi gör tre mål så är det ett bra resultat.

Det blev tredje raka segern för Londonklubben men Gyökeres är medvetna om det tajta spelschemat. På torsdag nästa vecka väntar Brentford i ligaspelet.

– Vi har haft några bra resultat på senare tid men vi vet att det är tufft. Man måste alltid vara på topp i varje aspekt för att vinna matcher, speciellt i Premier League.

Viktor Gyökeres står noterad för totalt 13 mål i Arsenal-tröjan.