Gyökeres tvåmålsskytt i Arsenals seger

Arsenal ställs mot Sunderland.

Viktor Gyökeres hoppade in och nätade dubbelt.

Matchen slutade 2–0 till ”Gunners”

Foto: Alamy

Under lördagen ställdes serieledande Arsenal mot Sunderland i Premier League. Viktor Gyökeres startade på Arsenals bänk och detsamma gällde Melker Ellborg i Sunderland.

När matchen väl var i gång dröjde det till den 42:a minuten innan ”Gunners” tog ledningen genom Marti Zubimendi.

Efter timmen spelad byttes Viktor Gyökeres in. Den svenske anfallaren behövde bara fem minuter på planen innan han slog till. Kai Havertz hittade in med en boll till Gyökeres som fick sedan svepte in 2–0-målet. Hans andra mål i rad i ligan.

– Viktigt mål för Gyökeres och Arsenal!, säger Sky Sports-reportern Oliver Yew.

Gyökeres nöjde sig inte där. I den 93:e minuten satte han sitt andra för matchen. Slutresultatet skrevs till 3–0

Fler mål blev det inte i matchen och Arsenal är fortsatt serieledare. Efter matchen noteras Gyökeres för totalt 13 mål i Arsenal-tröjan.