Viktor Gyökeres öppnade sitt målkonto i Premier League mot Leeds.

Svensken slog till med två fullträffar när Arsenal vann med 5–0.

– Självklart var det väldigt skönt att göra två mål, säger han till Sky Sports.

Viktor Gyökeres blev mållös i Premier League-premiären mot Manchester United.

Inför matchen låg det ännu mer press på att Arsenals svenske prestigevärvning skulle ge resultat. Vilket han gjorde. Gyökeres drog till med sitt första mål i Premier League när han vek in från kanten och placerade in bollen vid första stolpen.

Det andra kom på straff i matchen sista spark.

– Självklart är jag väldigt nöjd med resultatet. Självklart var det väldigt skönt att göra två mål också, säger han till Sky Sports efter segern.

Trots trycket utifrån är han säker på att målen kommer att trilla dit.

– Det är alltid press. Jag vet att jag kommer att ta mina chanser förr eller senare. Vi vann med 5-0 så det var en fantastisk dag, säger han.

– Det var viktigt för mig att få 90 minuter, hitta rytmen och lära känna laget ännu bättre under den här matchen.

Arsenal spelar nästa match mot Liverpool om en vecka.