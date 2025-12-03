Gyökeres inleder på bänken mot Brentford

Idag ställs Arsenal mot Brentford i Premier League.

Då inleder Viktor Gyökeres på bänken.

Matchen har avspark 20.30.

Foto: Bildbyrån

Efter 13 omgångar av Premier League återfinns Arsenal på en förstaplats i tabellen med 30 inspelade poäng.

Elva placeringar nedanför befinner sig Brentford med sina 19 poäng.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Emirates Stadium i London. Då står det klart att den svenske stjärnan Viktor Gyökeres inleder matchen på bänken, då han har dragits med skadeproblematik under den senaste tiden.

Startelvor:

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Calafiori – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Merino, Martinelli.

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Pinnock, Van den Berg, Henry – Jensen, Yarmoliuk, Janelt – Schade, Ouattara.