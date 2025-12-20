Haaland förbi Ronaldo – City upp i serieledning

Erling Haaland gjorde sitt 104:e mål och gick därmed förbi Ronaldo som ligans bästa målskytt.

Manchester City gick även upp i serieledning efter 3–0 segern mot West Ham.

Foto: Bildbyrån

Manchester City vann mot West Ham med 3–0. Redan efter fem minuter kunde Haaland göra 1–0 till City och gjorde därmed säsongens 18:e mål. I samband med det målet tangerade Haaland Christiano Ronaldos målrekord med 103 mål i ligan.

Innan första halvlek var slut kunde Tijjani Reijnders sätta dit 2–0. I mitten av andra halvleken slog Haaland till igen och kom där med upp i 104 mål i Premier League och är därmed ligans bästa målskytt genom tiderna.

Matchen slutade 3–0 till City och gick upp i serieledning.