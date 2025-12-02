Haaland historisk – i dramatiska matchen

Manchester City slog Fulham med 5–4.

Då blev Erling Haaland historisk.

Norrmannen har gjort 100 mål på 111 matcher i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen ställdes Manchester City mot Fulham i Premier League. Inför matchen låg City-anfallaren Erling Haaland på 99 mål i ligan och kunde slå rekordet att bli snabbast att göra hundra kassar i ligan och då även gå om Alan Shearer.

Det dröjde bara 17 minuter in i matchen innan norrmannen slog till och blev därmed historisk som den spelaren som snabbast gjort 100 mål i Premier League. Det krävdes bara 111 matcher för forwarden.

Målkalaset

Matchen i sig blev en målrik historia. Efter Hallands fullträff tog City en 3–0-ledning. I den 54:e minuten stod det 5–1 till City efter att ha utökat ytterligare i den andra halvleken.

Då vaknade Fulham och lyckades reducera hela tre gånger till 5–4 och det blev rejäl dramatik mot slutet när hemmalaget pressade på och City fick försvara.

City lyckades hålla undan och tog hem segern. Det blev totalt nio mål i matchen.