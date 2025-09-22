Haaland jagar Solskjaer – tangerade Premier League-rekordet

Erling Haaland har gjort 91 Premier League-mål.

Med det har City-anfallaren tangerat Ole Gunnar Solskjaers rekord för norska målskyttar.

Foto: Alamy

Det var i gårdagens toppmöte med Arsenal som Manchester Citys målspruta Erling Haaland, 25, klev fram. Den norska anfallaren spräckte nollan efter bara nio minuters spel, men även om målet inte räckte till alla tre poäng i 1–1-mötet fick Haaland skäl att fira under söndagen.

Målet var 25-åringens 91:a fullträff i Premier League. Därmed kvitterade han rekordet som den främste norska målskytten någonsin.

Söndagens fullträff tog honom upp på samma antal ligamål som Manchester United-legendaren Ole Gunnar Solskjaer. Nu behöver Haaland bara göra ett PL-mål till för att bli den meste norske målskytten genom tiderna.

Most Premier League goals scored by Norwegians in the competition’s history:



◎ 91 – Ole Gunnar Solskjaer

◉ 91 – Erling Haaland



One more for the outright record. 🇳🇴 pic.twitter.com/wstuIXz6Az — Squawka (@Squawka) September 21, 2025

Manchester City tar emot Burnley i nästa omgång, lördag den 27 september.