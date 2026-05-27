Hårda orden om Gyökeres: ”Inte särskilt bra på fotboll”

Viktor Gyökeres rankas som säsongens 35:e bästa värvning av The Athletic.

Han får inte heller en helt smickrande bedömning.

– Inte särskilt bra på fotboll, om vi ska vara ärliga, skriver sajten.

Inför årets säsong genomfördes 189 värvningar till och inom Premier League. The Athletic har rankat samtliga övergångar från sämst till bäst.

En hel del svenskar återfinns på listan. Alexander Isak, som slog transferrekord när han värvades från Newcastle United till Liverpool inför säsongen, får nöja sig med en blygsam 172:a plats på listan.

”Med tanke på övergångssumman, talangen och allt ståhej kring att få honom till Anfield är det svårt att föreställa sig att Alexander Isaks debutsäsong kunde ha gått mycket sämre”, skriver The Athletic i sin motivering.

Lagkaptenen med i toppen

Sveriges andra anfallsstjärna Viktor Gyökeres vann både Premier League och den interna skytteligan för Arsenal under sin debutsäsong i den engelska högstaligan. I The Athletics ranking återfinns 27-åringen på plats 35.

”Blev bättre efter jul. Hans mål och topprestation i Champions League-semifinalen mot Atlético Madrid var en höjdpunkt. Inte särskilt bra på fotboll, om vi ska vara ärliga, men väldigt bra på att göra mål – och 21 mål i alla tävlingar är en imponerande utdelning under första säsongen”, skriver man.

Men det är Sveriges lagkapten som placerar sig bäst på listan. Victor Lindelöfs övergång från Manchester United till Aston Villa rankas som den 14:e bästa affären under säsongen.

I övrigt placeras Gabriel Gudmundsson på plats 26, Melker Ellborg på plats 85 och Anthony Elanga på plats 136. Den sämst rankande svensken är Jonah Kusi-Asare, fem placeringar från botten.