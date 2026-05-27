Allsvenska stjärnorna närmar sig VM: ”Gör bra framsteg”

Elliot Stroud och Taha Ali kommer att spela VM för Sverige.

Däremot dras de allsvenska stjärnorna med skadebekymmer.

– Taha kommer att vara involverad i träning denna vecka, säger förbundskapten Graham Potter under onsdagens pressträff.

I dag anlände majoriteten av de svenska landslagsspelarna till Stockholm för att inleda VM-samlingen.

Kort därefter mötte förbundskapten Graham Potter upp media för att svara på diverse olika frågor.

Några av dessa handlade om spelares tillgänglighet. Celta Vigos Carl Starfelt, som har problem med ryggen, är en av dessa. Leeds Gabriel Gudmundsson en annan.

– Carl är längre bort (att vara spelredo), Gabriel är väldigt nära. Vi förväntar oss att han är med i rätt mycket av våra träningar, säger Potter under presskonferensen och fortsätter:

– Carl får vi bygga upp. Alla är nöjda över hans utveckling men vi behöver se honom i fotbollssituationer.

”Elliot ligger lite längre bort”

Kring de allsvenska stjärnorna Elliot Stroud och Taha Ali som också dras med skadebekymmer, säger förbundskaptenen:

– De gör bra framsteg. Taha kommer vara involverad i träning denna vecka. Elliot ligger förmodligen lite längre bort. Men båda har spelat många matcher och de har bara haft några små problem som vi behöver vara medvetna om. När de blir av med dem tror vi att vi kan få dem tillbaka i spel relativt snabbt.

Innan landslaget reser till USA spelar man två träningsmatcher. En mot Norge i Oslo den 1 juni och en hemma mot Grekland den 4 juni.