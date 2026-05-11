Hedrar Diogo Jota med minnesmärke utanför Anfield

Diogo Jota och hans bror André Silva omkom i en bilolycka förra sommaren.

Nu har Liverpool beslutet att uppföra ett minnesmärke i deras ära.

Det berättar klubben på sina sociala kanaler.

Foto: Bildbyrån

Den 3 juli i fjol nåddes fotbollsvärlden av den tragiska nyheten att Liverpools portugisiska ytter Diogo Jota omkommit i en bilolycka i Spanien. Även hans bror André Silva miste livet i kraschen.

Liverpool har därefter gjort mycket för att hedra Jotas minne. Klubben har bland annat valt att pensionera hans nummer 20.

Nu meddelar klubben att både Jota och han bror kommer få ett minnesmärke utanför Anfield. Skulpturen ska efterlikna Diogo Jotas karaktäristiska målgest, där han formade händerna som att han spelade TV-spel.

Siffrorna 20 och 30 (André Silvas nummer) ska även gå att urskilja i skulpturen. Den kommer bära namnet ”Forever 20”.

Diogo Jota blev 28 år gammal. Han spelade totalt 182 matcher för Liverpool