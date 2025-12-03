Hjalmar Ekdal från start – för första gången på 68 dagar

Idag ställs Burnley mot Crystal Palace hemma.

Då får Hjalmar Ekdal chansen från start – för första gången på 68 dagar.

Matchen har avspark klockan 20.30.

Foto: Bildbyrån

Efter 13 omgångar av Premier League återfinns Burnley på en nästjumboplats med sina tio poäng.

Åtta placeringar ovanför årets nykomlingar befinner sig Crystal Palace som har spelat in 20 poäng.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Turf Moor. Då får svenske Hjalmar Ekdal chansen från start i mittlåset – för första gången på 68 dagar. Senaste gången svensken spelade från start för sitt Burnley var den 27 september, då man föll med 5-1 mot Manchester City.

Ekdal får chansen istället för Axel Tuanzebe som missar matchen till följd av en skada.

Startelvor:

Burnley: Dúbravka; Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Cullen, Florentino – Tchaouna, Foster, Anthony – Flemming.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi – Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Kamada, Pino – Mateta.