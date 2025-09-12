Howe sågar Isaks strejk: ”Det var vändpunkten i vår relation”

Alexander Isak bråkade sig bort från Newcastle för att skriva på för Liverpool.

Nu talar Newcastle-tränaren Eddie Howe ut om sin spruckna relation till svensken.

– Kommunikationen blev svår från och med den tidpunkten, säger Howe enligt Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Sommarens transferhistoria kring Alexander Isak nådde sitt slut när anfallaren, under deadline day, skrev på för Liverpool.

Detta i en övergång som gjorde honom till Premier Leagues dyraste värvning någonsin – efter en minst sagt turbulent tid.

Nu talar Newcastles tränare, Eddie Howe, ut om sin besvikelse angående Alexander Isaks strejk från sin tidigare klubb.

– I samma ögonblick som han gick i strejk förändrades relationen, säger han på en presskonferens enligt Daily Mirror och fortsätter:

– Och ja, jag tror att det var vändpunkten i vår relation. Kommunikationen blev svår från och med den tidpunkten.

”Jag älskade att arbeta med honom”

Trots att Howe visar en uppriktigt besvikelse över 25-åringens agerande hymlar han inte om anfallarens betydelse för klubben.

– Alex och jag har alltid haft en bra relation. Jag älskade att arbeta med honom och hoppas att han älskade att arbeta med oss. Vi hoppas att det var ömsesidigt fördelaktigt. Vi hjälpte honom som spelare, och han hjälpte oss som lag. Vi hjälpte honom att bli spelaren som lämnade oss, och han hjälpte oss att uppnå några viktiga milstolpar. Han var en del av ett mycket framgångsrikt lag, avslutar Howe.

På söndag har Alexander Isak chans att debutera för sin nya klubb, som ställs mot Burnley på bortaplan.








