Officiellt: Alexander Isak klar för Liverpool – köps loss i rekordaffär

Transfersoppan är slut.

Alexander Isak är klar för Liverpool.

Svensken köps loss för motsvarande 1,6 miljarder kronor och blir den dyraste brittiska värvningen någonsin.

Efter månader av spekulationer är det till sist klart; Alexander Isak, 25, blir en Liverpool-spelare. Den svenske stjärnanfallaren köps loss från Newcastle för en rapporterad summa på 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor). Med det blir Isak den dyraste värvningen någonsin till en Premier League-klubb.

Under måndagen har mycket av rapporteringen handlat om när den svenska stjärnan skulle presenteras av den röda Merseyside-klubben.

När det engelskan transferfönstret stängdes klockan 20.00 svensk tid var Isak ännu inte presenterad av Liverpool. Två och en halv timme senare, vid 22.30, publicerade Liverpool följande på plattformen X.

”Har varit en riktigt lång resa för att ta sig hit”

I sin kommunikation på hemsidan slår Liverpool fast att de har värvat anfallaren på ett långtidskontrakt och att han kommer att bära nummer nio på ryggen.

– Det har varit en riktigt lång resa för att ta sig hit. Men jag är jätteglad över att vara en del av det här laget, den här klubben och allt den står för. Det är någonting jag är stolt över och ser fram emot mycket, säger Alexander Isak till sin nya klubb och fortsätter:

– Jag är bara glad över att det är klart och att jag kan återgå till arbetet. Jag ser fram mot att träffa mina lagkamrater och supportrarna, samt att få komma tillbaka ut (på planerna).

Alexander Isak berättar vidare vad han tror att han kan bidra med i Liverpool-tröjan.

– Jag tror att att jag har mycket att bidra med, jag tror också att jag har mycket jag kan utveckla. Jag är en anfallare men jag vill alltid ge så mycket som möjligt till mitt lag, främst genom mål men också med annat.

Liverpool-förvärvet avslutar: