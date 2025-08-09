Howes tydliga svar i Isak-frågan: ”Kan inte ha honom involverad”

Alexander Isak får inte spela matcher med Newcastle United – eller träna med resten av truppen.

Detta då klubben har valt att isolera spelaren från laget.

– Vi har haft diskussioner och det är tydligt att vi för tillfället inte kan ha honom involverad i gruppen, säger tränare Eddie Howe enligt Daily Mail.



Alexander Isak till Liverpool har blivit en av den senaste tidens största snackisar i silly season-världen.

Enligt tidigare rapporter har ”The Reds” fått ett miljardbud på den svenske stjärnan nobbat från Newcastle. Däremot sägs Liverpool kunna göra ett nytt försök med anfallaren, trots att Newcastle inte lyckats värva Benjamin Sesko.

Mitt i allt detta har den Alexander Isak rest till Spanien och tränat på egen hand för att sedan återvända till England, där han gör detsamma. Det är nämligen så att 25-åringen inte tränar med resten av ”The Magpies” utan gör det på egen hand, när resten av laget är klara.

– Han tränar senare än resten av truppen. Det har varit diskussioner sedan touren (som tog slut förra helgen, reds. anm). Jag tror inte att disciplinära åtgärder vidtagits, säger Eddie Howe enligt Daily Mail-journalisten Craig Hope.

Vidare berättar Howe att samtal mellan klubben och spelaren har pågått under veckan.

– Vi har haft diskussioner och det är tydligt att vi för tillfället inte kan ha honom involverad i gruppen.

Det är dock inte av illvilja som Howe och Newcastle har valt att hålla svensken borta från laget.

– Jag ville att Alex skulle spela i dag (fredag, i träningsmatchen mot Espanyol). Jag vill att han tränar i morgon. Vi hade velat att spelaren var med oss och det vill jag vara tydlig med. Det finns ingen del av mig som inte vill ha det utfallet. Men jag ser inte att den nuvarande situationen förändras före Aston Villa, säger Howe och åsyftar Premier League-premiären nästa lördag.

Vidare gör information från Newcastle gällande att Isak är helt skadefri och frisk – och alltså hålls borta på grund av andra anledningar.







