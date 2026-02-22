Hyllningarna strömmar in kring Gyökeres: ”Svävar på moln”

Viktor Gyökeres är uppe i tvåsiffrigt antal mål i Premier League.

Under söndagen slog han till med två fullträffar i derbyt mot Spurs – och hyllas nu stort i brittisk press.

”Det är förmodligen hans bästa prestation för säsongen”, skriver BBC:s Arsenal-reporter Alex Howell.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Två nya mål, derbyseger och tvåsiffrigt antal Premier League-mål.

Söndagens match på Tottenham Hotspur Stadium var en bra sådan för svenske Viktor Gyökeres som ny hyllas stort i brittisk press.

Bland annat menar Gary Neville, expert och före detta proffs i Manchester United och det engelska landslaget, att anfallaren var bäst på planen.

– Om ni tvivlade på mitt val av matchens bästa spelare kanske nu har blivit övertygade nu. Det där är det perfekta målet för honom, säger han enligt BBC.

– Jag har sagt att han har sett ut att vara i form – han ska vara en murbräcka som kastar mittbackar åt sidan, och det är precis vad han gör. Det är ett riktigt bra avslut, fortsätter Neville.

”Kommer att få några att ändra uppfattning”

Alex Howell, Arsenal-reporter för BBC, stämmer in i hyllningskören:

”Gyökeres gör sitt andra mål och det här är förmodligen hans bästa prestation för säsongen”, skriver han och fortsätter:

”Ødegaard frispelar honom, Gyökeres är för stark för Gray och han avslutar kyligt”.

Foto: Alamy

Lyssnar man till Danny Murphy, som är expert för ”match of the day” i Premier League, menar han att dagens match kommer att föra med sig bra saker för Blågult-anfallaren.

”Vissa Arsenal-supportrar är tudelade (kring Viktor Gyökeres). Några stöttar honom och andra säger att han inte är den rätta. Den insatsen i dag kommer att få några att ändra uppfattning”, skriver han.

”Som spelare spelar det ingen roll hur mycket framgång du har haft eller vad du har gjort tidigare – om du har haft en svacka eller vet att folk tvivlar på dig så smyger det sig på. Dagens match kan bara föra med sig positiva saker för honom. Fysiskt såg det ut som att han verkligen njöt. Nu kommer han att sväva på moln”, fortsätter Murphy.