Hyllningen till Salah: ”Otroligt att man gör 250 mål”

Liverpool bröt sin dystra svit.

Mohamed Salah gjorde sitt 250:e mål för klubben när de besegrade Aston Villa.

– Man ser inte mycket av det i fotboll längre, säger tränare Arne Slot, till Sky Sports.

Foto: Alamy

Liverpool har haft en tuff period i ligan. Inför lördagens match mot Aston Villa hade de förlorat fyra matcher i Premier League.

Det dystra resultatet vände när Liverpool slog Aston Villa med 2–0 hemma på Anfield.

Förutom segern gjorde även Mohamed Salah sitt 250:e mål i Liverpool-tröjan. Egyptiern blir den tredje spelaren att uppnå så många fullträffar i Liverpool tillsammans med Ian Rush och Roger Hunt.

– Man ser inte mycket av det i fotboll längre. Och jag tycker att förutom målet han (Salah) gjorde ikväll, så gjorde han en väldigt bra insats, för när vi var tvungna att spela långt, spelade vi främst långt mot honom och han kunde hålla bollen. Så tack vare det kunde resten av laget komma till honom och vi kunde fortsätta spela, säger Liverpools tränare Arne Slot om matchen till Sky Sports.

Slot hyllar även Salah för målet.

– Ja, det är enormt. Det är nästan otroligt om man gör 250 mål för en klubb. Om man gör 250 mål är det redan otroligt, än mindre för en klubb. Det är såklart speciellt för honom att göra 250. Att han gör mål är inte ens så speciellt, för det är vad vi alla vet att han alltid kommer att göra, avslutar Slot.

Mohamed Salahs kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2027.