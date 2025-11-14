Florian Wirtz har fått en tuff start i Liverpool.

Men den tidigare tyska landslagsmannen Rudi Völler tror på 22-åringen.

– Folk underskattar för närvarande Florians inflytande på Liverpools spel, säger han till tidningen Kölner Stadt-Anzeiger.

Foto: Alamy

Florian Wirtz, 22, har inte fått den starten i Liverpool som han hade önskat. En övergång som kostade drygt 1,6 miljarder kronor. Tysken har inte gjort ett mål på elva matcher i Premier League.

I samband med mittfältarens svaga målskörd har det riktats kritik mot honom. Nu går den förre tyska landslagsspelaren Rudi Völler ut och försvarar sin landsman.

– Det (kritiken) är inte ovanligt i England, där det finns många experter som känner sig berättigade att ge mycket skarp kritik av spelar. Det är också en del av spelet, säger han till tidningen Kölner Stadt-Anzeiger.

Han fortsätter:

– Men Florian låter det inte gå honom på nerverna – det ser vi just nu med landslaget – eftersom han vet att assist och mål inte är de enda indikatorerna på kvalitet i fotboll. Han har bevisat sina löp- och spelförmågor många gånger i Premier League också.

”Underskattar honom”

Völler menar att Wirtz bidrar mycket till sin nya klubb.

– Folk underskattar för närvarande Florians inflytande på Liverpools spel, som generellt sett inte levererar vad alla förväntar sig av ett sådant topplag. Men det beror definitivt inte på en enda spelare. Florian kommer att klara sig, det tvivlar jag absolut inte på.

Liverpool ligger på en åttondeplats i Premier League.






