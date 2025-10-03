Ikonens Wirtz-utspel: ”Förstår kritiken”

Florian Wirtz har fått en knackig start på sin tid i Liverpool.

Nu belyser Alan Shearer vad som kan vara problemet.

– Problemet Wirtz har är att hans bästa position är som “tia”, säger Shearer enligt Daily Mirror.

Foto: Alamy

Florian Wirtz anslöt till Liverpool i somras och kostade ungefär 100 miljoner pund (1,2 miljarder kronor) plus 16 miljoner pund i bonusar. Det har dock inte blivit den starten som tysken önskade.

Wirtz som utsågs till Bundesligas bästa spelare de två senaste säsongerna, har ännu inte gjort poäng för Liverpool i Premier League.

Nu belyser den förre storspelaren och engelska landslagsmannen Alan Shearer vad den trevande starten kan bero på.

– Problemet Wirtz har är att hans bästa position är som “tia”, tror jag. Men Liverpool spelar inte med en. Det är grejen. Jag förstår kritiken mot Wirtz, men utan att det är hans eget fel kommer det alltid att finnas ett mikroskop på honom på grund av prislappen. Han måste försöka leva upp till det, säger han enligt brittiska Daily Mirror.

Samtidigt är Shearer tydlig med att kvaliteterna finns där.

– Det råder ingen tvekan om att han är en väldigt, väldigt begåvad spelare, men det handlar om att försöka få in honom i ett system och lag som fungerade så bra förra året och som inte riktigt fungerar hittills i år eftersom Liverpool inte har spelat med en “tia”. Liverpool lämnar sig själva korta på mittfältet för att få in Wirtz i laget.

Liverpool leder tabellen i Premier League. Wirtz kontrakt med klubben löper ut sommaren 2030.