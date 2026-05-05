Ikonernas Arsenal-dom: ”Då vinner de ligan”

Arsenal närmar sig en Premier League-titel.

De förre storspelarna Jamie Carragher och Thierry Henry ger sin syn på Londonklubbens chanser.

– Jag är orolig, konstaterar Henry.

Arsenal närmar sig sin första Premier League-titel sedan säsongen 2003/2004. Efter att Manchester City tappat poäng mot Everton har ”Gunners” ett jätteläge att göra ett ryck i tabellen.

Ex-proffset och numera experten Jamie Carragher tror att söndagens match mot West Ham blir avgörande i om Arsenal tar hem titeln eller inte.

– Om Arsenal vinner mot West Ham nästa söndag, då vinner de ligan, säger Carragher till Sky Sports.

Samma optimism har inte Arsenal-ikonen Thierry Henry.

– Nu är det tillbaka i Arsenals händer. Det är inte längre i Man Citys händer. Jag sa tidigare att jag kunde se City förlora poäng mot Everton och att jag är orolig inför matchen mot West Ham, förklarar Henry och fortsätter:

– Arsenal kan se att Man City tappade två poäng, men man kan inte börja tänka att: ”Nu kanske…’”. Det finns inget kanske. Vinn era matcher. Titta inte på City. Det ligger i era händer.

Matchen mellan Arsenal och West Ham startar 17.30 på söndag.