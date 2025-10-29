Ingrepp kan bli lösningen – på Isaks problem

Alexander Isak har haft återkommande ljumskbesvär de senaste åren.

Något som kan komma att behöva åtgärdas med ett ingrepp.

Detta rapporterar lokaltidningen Liverpool Echo om.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak har de senaste säsongerna haft ljumskproblem och nyligen tvingades han bryta i halvtid när Liverpool mötte Eintracht Frankfurt på grund av detta.

Bara de senaste två åren har han missat 13 matcher på grund av detta.

Svensken missade sedan helgens match mot Brentford och uppges även vara osäker inför dagens möte med Crystal Palace.

För att få ordning på besvären kan ett ingrepp komma att behöva göras.

– Kommer han att behöva göra ett ingrepp? Det kommer till en punkt när de kollar på den möjligheten och överväger det, säger skadespecialisten Ben Dinnery till Liverpool Echo enligt Fotbollskanalen.

Totalt sedan flytten till Liverpool har det blivit ett mål och en assist på åtta matcher för Alexander Isak.