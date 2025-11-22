Isak agerar efter dödshoten – köpt vakthund
Alexander Isak har vidtagit nya säkerhetsåtgärder efter de dödshot som riktats mot honom.
Enligt brittiska medier har han investerat i en specialtränad vakthund.
Alexander Isak, 26, förstärker skyddet runt sitt privatliv efter att ha mottagit dödshot både i samband med övergången till Liverpool och efter Sveriges misslyckade VM-kval.
Den brittiska tidningen The Sun rapporterar att anfallaren köpt en dobermann för 30 000 pund – motsvarande cirka 374 000 kronor – utbildad för att erbjuda professionellt personskydd.
En källa uppger för tidningen att beslutet är en viktig del i att skapa trygghet utanför planen:
– Han vill komma till ro utanför planen och att skaffa en vakthund är en viktig del i det, säger källan.
Isak är långt ifrån ensam. Bland andra har Marcus Rashford, Kyle Walker och Jack Grealish gjort liknande investeringar de senaste åren.
