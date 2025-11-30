Isak hyllas efter målet: ”Helt enastående”

Efter att ha brutit sin måltorka i Premier League mot West Ham får Alexander Isak stora lovord från både media och experter i England.

Hans insats belönas med höga betyg och hyllningar från ikoner som Alan Shearer.

När Liverpool bröt sin förlustsvit mot West Ham var det Alexander Isak som skrev in sig i målprotokollet med sitt första Premier League-mål för klubben. Svensken har tidigare haft det tufft med målen, men nu kom utdelningen – och den har fått engelska medier att jubla.

Daily Express gav Isak 8/10: ”Positionerade sig på rätt ställe för att avsluta direkt och ge Liverpool ledningen. Han förvaltade det bra och lär hoppas på att bygga upp självförtroendet som han verkligen behöver efter detta.”

Lokaltidningen Liverpool Echo delade ut en sjua och skrev: ”Nekades av en riktigt bra räddning från Areola i första halvlek innan han satte ett karaktäristiskt avslut på ett tillslag som gav ledningsmålet. Det såg åtminstone ut som att han hade träffat sina lagkamrater före matchen.”

BBC-experten Clinton Morrison hyllade Isaks teknik vid målet:

– Briljant av Isak. När Gakpo spelar tillbaka bollen är avslutet från Isak helt enastående. Det är på halvvolley och briljant hur han kontrollerat den. Det var bara en tidsfråga.

Även den tidigare storspelaren Alan Shearer kommenterade:

– Det är enormt för Isak att göra sitt första Premier League-mål för klubben. Han har fått vänta längre än han själv hade velat. Det handlar bara om att han blir helt frisk och att laget vänjer sig vid hur han vill spela.

Daily Mirror och fotbollssajten Goal gav båda svensken en sjua i betyg.