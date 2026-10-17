Isak matchhjälte i comebacken – sköt Liverpool till seger

Alexander Isak var tillbaka efter skadan, och han blev direkt avgörande.

Svensken gjorde det avgörande 2–1-målet när Liverpool vände och vann mot Brentford.

Brentford slutade matchen med nio spelare.

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Det var länge osäkert om Alexander Isak skulle hinna bli spelklar efter lårskadan han fick med landslaget. På lördagen startade han ändå borta mot Brentford, och han blev matchhjälte.

Liverpool hade det tungt i första halvlek. Bradley Barcola missade ett friläge, en straff till Liverpool togs bort efter VAR, och strax före paus gjorde Keane Lewis-Potter 1–0 till Brentford. Kort därefter ledningsmålet, under tilläggstiden, blev hemmalaget en man kort, när Yehor Yarmoliuk fick rött kort för en skallning på Jérémy Jaquet.

Efter en dryg timme kvitterade Victor Muñoz. Knappt tio minuter senare satte Isak 2–1. Liverpool höll undan, och på tilläggstiden blev Brentford ytterligare en man kort när Vitaly Janelt blev utvisad.