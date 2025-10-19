Isak sågas: ”Inte vad Liverpool betalade stora pengar för”

Han spelade från start i rivalmötet mot Manchester United.

Efter ännu en mållös insats från Alexander Isak är betygen långt från positiva.

”Har ännu inte gjort mål i Premier League efter fyra matcher och har varit långt ifrån sitt bästa jag”, skriver Daily Express.

Foto: Alamy

Efter fyra matcher för Liverpool i Premier League har Alexander Isak, 26, inte lyckats med att spräcka målnollan.

Under söndagen tog hans nya lag mot Manchester United i ett hett rivalmöte, som bortalaget vann med 2-1. Den svenske anfallaren spelade 72 minuter och lämnade planen utan att ha gjort något större avtryck. Det menar åtminstone den brittiska mediekåren – som delar ut svaga betyg till anfallaren.

”Isak kommer att vara oerhört besviken över sin insats. Han verkade vara nervös och misslyckades med att visa lugn när det kom halvchanser. Fortfarande inte den kvalitet som övertygade Liverpool att satsa så mycket på honom. Blev utbytt i den 72:a minuten. Slot måste jobba för att få ut det bästa av honom”, skriver Goal och ger Isak 4/10 i betyg.

Sky Sports höjer betyget med en siffra (5/10), men menar också att prestationen inte var hans bästa.

”Arne Slot sa att hans rekordanfallare, värd 125 miljoner pund, är redo att börja glöda nu – inte på grund av det här beviset. Den stora chansen kom i första halvlek när Isak kom till ett friläge med Senne Lammens. Han sköt ytterligare ett skott utanför från långt håll och ett ambitiöst avslut blockerades senare av Luke Shaw. Inte vad Liverpool betalade stora pengar för”.



Daily Express ger även de betyget 5/10 för Isaks insats på Anfield under söndagen.

”Tog avslut efter en halvtimme, men bollen gick utanför. Fick sedan ytterligare en stor chans – efter att ha spelats fram av Ibrahima Konate – men hans skott avvärjdes av Senne Lammens. Har ännu inte gjort mål i Premier League för sitt nya lag efter fyra matcher och har varit långt ifrån sitt bästa jag”.

Totalt sett har Alexander Isak gjort ett mål för Liverpool sedan flytten från Newcastle United – och detta i ligacupen mot Southampton.