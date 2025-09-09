Isaks första ord efter flytten: ”En ny situation för mig”

Alexander Isak slog rekord när han lämnade Newcastle för Liverpool.

Nu bryter han tystanden och berättar om tumultet.

– Mentalt så var det en ny situation för mig, man lär sig och utvecklas alltid, säger Alexander Isak till SVT Sport.



Foto: Bildbyrån

Alexander Isak lämnade Newcastle för Liverpool. En flytt som blev klar på deadline day. Övergången kostade 130 miljoner pund, runt 1,65 miljarder svenska kronor, gör att Isak blir den dyraste spelaren i Premier Leagues historia.

Diskussionerna om en eventuell flytt för 25-åringen har pågått länge men han har under stora delar av sommaren varit tyst kring situationen. I augusti lade Isak ut ett uttalande på Instagram där han mer eller mindre signalerade på ett sätt att Newcastle borde låta honom gå.

Men efter Sveriges förlust mot Kosovo valde Isak att bryta tystnaden. Anfallaren mötte den samlade presskåren och berättade om tiden som var.

– Mentalt så var det en ny situation för mig, man lär sig och utvecklas alltid. Det är lite som det är, alla har inte fulla bilden men den diskussionen är för en annan dag, säger Isak till SVT Sport och fortsätter:

– Det är skönt och kul att saker och ting blev klara innan samlingen och att jag kunde fokusera på fotbollen.

Isak betonar att stora delar av rapporteringen kring honom har varit felaktig.

– Vi kommer diskutera det en annan dag, men det är klart att mycket av det som har sagts inte har stämt. Det kommer finnas en tid och plats för saker och ting. Just nu ligger energin på landslaget och besvikelsen efter den här förlusten.