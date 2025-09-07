Alexander Isak fick igenom sin flytt till Liverpool på deadline day.

Den brittiska storklubben betalade 1,6 miljarder kronor för svensken – som nu är fjärde dyras någonsin.

I och med denna övergången är han även den fjärde dyraste spelaren alla övergångssummor inkluderat.

Alexander Isaks övergång till Liverpool har varit omskriven i stort sett hela sommaren, inte minst ju närmare deadline day vi kommit.

Och på deadline day så blev det till slut klart. Isak köptes loss för 125 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 1,6 miljarder kronor.

Redan där och då så blev Isak den dyraste svenska spelaren någonsin och detta med marginal, men magnituden av denna transfer stannar inte där.

Kollar vi nämligen toppen för de dyraste övergångarna genom tiderna så är det bara tre värvningar som gjorts för större pengar än denna.

Neymar till Paris Saint Germain för 222 miljoner euro, Kylian Mbappé till Paris Saint Germain för 180 miljoner euro och Ousmane Dembele till FC Barcelona för 148 miljoner euro.

Foto: Skärmbild från Transfermarkt.com

Men det finns även mer att lyfta kring den här övergången.

Isak har som bekant sålts för enorma pengar en gång tidigare, detta då Newcastle plockade honom från Real Sociedad sommaren 2022. Den gången landade prislappen på 77,5 miljoner euro och sett över alla Isaks övergångar så har 246,1 miljoner euro spenderats på svensken, detta motsvarar mer än 2,7 miljarder kronor.

Detta gör att Isak, sett till ackumulerade övergångssummor, även där är den fjärde dyraste spelaren genom tiderna.

Även här toppar Neymar, med totalt 400 miljoner euro i övergångssumma, på andraplats hittar vi Romelu Lukaku som med sina nio övergångar har en totalsumma på 369,2 miljoner euro och precis för Isak hittar vi Cristiano Ronaldo med 247 miljoner euro i total övergångssumma.

Foto: Skärmbild från Transfermarkt.com

Nu har ju Isak skrivit ett sexårskontrakt med Liverpool, så det troliga är att hans framtid är bestämd för den närmaste tiden, men om svensken säljs för en övergångssumma igen i sin karriär så kommer han att passera Cristiano Ronaldo och med tanke på utvecklingen kring övergångssummor är det inte heller otänkbart att han tar sig förbi Lukaku, såklart beroende på hur det går i Liverpool.

FOTNOT: Samtliga övergångssummor är hämtade från Transfermarkt.