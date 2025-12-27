Jack Grealish oväntade frånvaro: ”Virus”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Everton ställdes mot Burnley under lördagen.
Då saknades Jack Grealish helt för Merseysideklubben.
– Har inte mått bra över julen, säger tränaren David Moyes enligt Talksport.
Everton gästade Burnley i Premier League under lördagen. Inför matchen fanns det frågetecken kring Jack Grealish. Everton-stjärnan fanns inte med i truppen över huvudtaget.
Då förklarade tränaren David Moyes att Grealishs frånvaro berodde på att han blivit sjuk.
– Han har bara fått ett litet virus och har inte mått bra över julen, så han var inte tillgänglig idag, säger Moyes enligt Talksport.
I stället för Grealish startade Dwight McNeil och Tyler Dibling på varsin kant. Matchen i sig slutade mållöst.
Den här artikeln handlar om: