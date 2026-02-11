James Milner har tangerat Premier League-rekord

653 matcher.

Så många har James Milner spelat i Premier League.

Han tangerar nu rekordet för flest matcher i ligan tillsammans med Gareth Barry.

Foto: Bildbyrån

James Milner byttes in i den 22:a minuten i Brightons match mot Aston Villa under onsdagen. Inhoppet gjorde Milner historisk i Premier League.

Framträdandet blev hans 653:e i Premier League och han tangerar därmed rekordet för flest matcher i ligan tillsammans med Gareth Barry.

James Milner har tillhört Brighton sedan 2023. Han har vunnit Premier League tre gånger, en med Liverpool och två med Manchester City.