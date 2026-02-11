James Milner har tangerat Premier League-rekord
Följ Fotbolldirekt på
Google news
653 matcher.
Så många har James Milner spelat i Premier League.
Han tangerar nu rekordet för flest matcher i ligan tillsammans med Gareth Barry.
James Milner byttes in i den 22:a minuten i Brightons match mot Aston Villa under onsdagen. Inhoppet gjorde Milner historisk i Premier League.
Framträdandet blev hans 653:e i Premier League och han tangerar därmed rekordet för flest matcher i ligan tillsammans med Gareth Barry.
James Milner har tillhört Brighton sedan 2023. Han har vunnit Premier League tre gånger, en med Liverpool och två med Manchester City.
Den här artikeln handlar om: