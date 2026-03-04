João Pedro gjorde hattrick – Chelsea krossade Aston Villa

Aston Villa tog emot Chelsea under onsdagen.

Då vann gästerna med 4–1 efter hattrick av João Pedro.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa tog emot Chelsea på onsdagen i Premier League.Hemmalaget tog kommandot redan efter två minuters spel kunde Douglas Luiz sätta 1-0. Men efter dryga halvtimmen kunde Chelsea kvittera genom João Pedro.

Men Villa såg dock ut att ta ledningen igen kort där efter men Ollie Watkins mål dömdes bort efter VAR-granskning.

Då såg Chelsea sin chans. Gästerna tog ledningen före halvtidsvilan genom João Pedro, som då gjorde sitt andra mål i matchen. I andra halvlek kunde Cole Palmer utöka ledningen för gästerna. Men sedan slog João Pedro till igen och stod därmed för ett hattrick.

Matchen slutade 1–4.