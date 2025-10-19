Alexander Isak från start i rivalmötet

Liverpool tar emot Manchester United denna söndag.

Man gör det med Alexander Isak från start.

Detta står klart efter att startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Liverpool är inne i lite av en formsvacka efter tre raka förluster innan landslagsuppehållet.

Storklubben vill självklart studsa tillbaka och man hoppas göra det direkt mot värsta rivalen Manchester United som idag tas emot på Anfield.

Inför mötet så har nu startelvorna släppts och klart är att Alexander Isak får förtroendet från start.

STARTELVOR:

Liverpool: Mamardashvili – Bradley – Konaté – Van Dijk – Kerkez – Gravenberch – Mac Allister – Salah – Szoboszlai – Gakpo – Isak

Manchester United: Lammens – de Ligt – Maguire – Shaw – Diallo – Casemiro – Fernandes – Dalot – Mbuemo – Mount – Cunha.